İrem Derici saplantılı hayranı yüzünden evini değiştirdi
İrem Derici, önceki akşam Kıbrıs-Girne’deki Chamada Club’da sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Evinin kapısına kadar gelen saplantılı hayranı yüzünden zor günler geçiren Derici, başka bir eve taşındığını açıkladı:
“Bu olay yüzünden evimi değiştirdim. Hiç de istemediğim bir şeydi ama ailem endişe duydu. Özellikle annem çok korktu. O yüzden güvenlikli bir siteye taşındım.”
Derici, “Bazı şarkıcılar sürekli aşk üzerine şarkılar yazar. Size ne zaman ‘aşk kadını’ diyebileceğiz?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi:
“Beni biliyorsunuz: 6 ay bekârım, bir ara evliyim, bir ara çok âşığım, bir bakıyorsun hiçbir şey yok. Yani anlayacağınız, ortaya karışığım.”
Şarkıcı, “2019 sizin için nasıl geçti?” sorusu üzerine de “Ne çok kötü ne de çok iyi diyebilirim.
Yılın son 3 ayı bana bir afakan basıyor, hemen o yılın bitmesini istiyorum. O son 3 ay benim için biraz zor geçer” dedi.