İrem Derici oyunculuğa alışıyor

Kalk Gidelim dizisine konuk oyuncu olarak katılan İrem Derici, 'Bana bir ev alın, size istediğiniz rolü yapayım' dedi.
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Ünlü popçu İrem Derici, TRT1 ekranlarında 3. sezonuna iddialı devam eden Kalk Gidelim’in setinde 2 gün geçirdi.
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2 gün boyunca hem gündüz hem gece sahneleri olan İrem Derici'nin, gündüz çekimleri Akyaka’daydı.
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Gece sahnelerinde soğuk havaya rağmen yüksek enerjisi ve şarkılarıyla tüm ekibin ve Yeşilyurt sakinlerinin içini ısıttı.
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Oyunculuğu sevdiğini fakat bu zamana kadar yer aldığı benzer projelerde hep kendisini oynadığını belirten sanatçı, uç karakterlerde bir rol istediğini, mesela şizofren birini oynamak istediğini söyledi.
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Derici, “Eskiden ünlüleri site reklamında oynatıp hem para verirler üstüne de ev verirlerdi.
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Burada öyle bir teklifte bulundular mı? Hayır. Yol paramı verdiler geldim. İnsan bir ev alır bana buradan” dedi.