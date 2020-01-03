İran'ın derin komutanı Kasım Süleymani! ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani kimdir, stratejik önemi nedir?
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Kasım Süleymani, ABD'nin Suriye'de düzenlediği hava saldırısı sonrası ölü bulundu. Dünya ajansları gelişmeyi, 'Son dakika' kodu ile duyurdu. Kısa süre içinde Pentagon'dan açıklama geldi. Pentagon, Kasım Süleymani'yi öldürdüklerini doğrularken, emri Donald Trump'ın verdiğini açıkladı. Trump, Süleymani'nin ölümünün ardından Twitter'dan ABD bayrağı paylaştı ve gönderiyi sabitledi. İran tarafı da Süleymani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.
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Ateş püsküren İran'dan art arda açıklamalar gelirken, İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, "ABD'den acı bir intikam alacağız" diyerek savaşın fitilini ateşledi. Kasım Süleymani, İran için sıradan bir isim değil. İran'ın her köşesinde Kasım Süleymani'nin fotoğraflarını, posterlerini görmek mümkün. İran Devrim Muhafızları'nın en önemli kollarından Kudüs Gücü'nün başında yer alan Kasım Süleymani, Esed rejimine bağlı Şii grupları da eğitiyordu. Suriye'deki denklemde önemli isimlerden olan Kasım Süleymani'nin ölümü stratejik olarak da değişiklikler doğuracak. İran'ın Süleymani'nin ölümünü sindirmesi de pek olası görünmüyor. Peki, ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani kimdir, stratejik önemi nedir? İşte detaylar.
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İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, ABD saldırısında öldürüldü. Kasım Süleymani'nin ölümü dünya basınının bir numaralı gündemi olurken,, savaşın fitilini de ateşledi. ABD'nin güvenlik birimlerinden Pentagon yaptığı açıklamada saldırıyı ve Süleymani'nin ölümünü doğruladı. Emrin Trump tarafından verildiği belirtildi.
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ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan ABD görseli paylaşmak ile yetindi. Dünyayı sallayan saldırıya İran'dan peş peşe açıklamalar geldi. İran, intikam açıklamaları ile karşılık verceğini duyurdu. Türkiye'de de yakından bilinen isimlerden olan Kasım Süleymani, İran'ın derin komutanlarından biriydi
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En önemli komutan olarak adlandırılan Kasım Süleymani ile ilgili bilgileri derledik. İşte General Kasım Süleymani...
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KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?
Kasım Süleymani, 11 Mart 1957'de İran'ın Kirman eyaletindeki Rabor şehrinde doğdu.
Yoksul bir ailesi olan Süleymani, ailesinin borçlarını ödemek için genç yaşlarında çalışmak zorunda kaldı ve bu dönemde Kirman'a taşınıp inşaatlarda çalışmaya başladı.
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İşten kalan zamanlarda spor yapmaya özen gösterirdi ve Hüccet Kamyab isminde yerel bir vaizin sohbetlerine katıldı.
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1979 yılındaki İran İslam Devrimi'nin ardından kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. Askerî alanda etraflıca eğitim almamasına rağmen ordu içinde kısa bir süre içinde yükselmeye başladı.
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Muhafızlığının ilk zamanlarında, İran'ın kuzeybatısında ve Batı Azerbaycan Eyaleti'nde bir Kürt ayrılıkçı ayaklanmasının bastırılmasında görev aldı.
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İlk önemli görevlerinden biri, İran-Irak Savaşı başladıktan sonra Kirman'daki erkekleri bir araya toplaması ve askerî eğitim vermesidir.
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Özellikle Şiiler arasında cesur bir asker olarak bilinen Süleymani, 23 yaşındayken 41. Sarallah Tümen Komutanı olarak vazifelendirildi.
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Savaş sona erdikten sonra, 1990'lı senelerde, Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları komutanı oldu.
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1998 yılında Ahmed Vahidi'den sonra, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı olarak vazifelendirildi.
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Doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı hareket eden Süleymani, 1998'den bu yana İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün komutanlığını yürütüyordu.
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KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ NE ANLAMA GELİYOR?
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Doğrudan İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bağlı olan Süleymani, Hamaney'e 1979'daki İslam devriminden bu yana en yakın isimlerden biriydi.
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Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'deki çatışmalarda önemli bir rol oynuyor ve bölgedeki politikaların belirlenmesinde etkili oluyordu. İran'ın bölgedeki gücünün mimarıydı.
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1998'de Kudüs Gücü'nün komutanı olan Süleymani, Lübnan'da Hizbullah'la, Suriye'de Baas yönetimiyle ve Irak'taki Şii silahlı gruplarla İran'ın ilişkilerini daha da yakınlaştırmada önemli rol oynadı.
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İsrail ve bazı Arap ülkelerinin istihbaratları tarafından defalarca suikast girişiminde bulunulduğu ve her seferinde bu girişimlerin engellendiği belirtiliyor.
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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde.
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İran ordusunun en önemli yöneticilerinden, üst düzey komutanlarından birinin ABD tarafından öldürülmesi, İran ve ABD arasındaki gerilimin çok daha ciddi boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor.
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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Süleymani'nin "cennete gittiğini, suçluları çok sert bir intikamın beklediğini" söyledi:
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"Süleymani'nin öldürülmesi, ülkede İsrail ve ABD karşıtı direniş motivasyonunu iki katına çıkaracaktır. Dün geceki olayda aptal ellerini onun ve diğer şehitlerin kanına bulayan suçluları çok sert bir intikam bekliyor."
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı da ABD'nin kırmızıçizgiyi aştığını söyledi.
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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verileceğini, ABD'nin bu karşılıktan sorumlu olacağını belirtti.
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üleymani'yle birlikte öldürüldüğü iddia edilen El Mühendis de, Hadi el Amiri'den sonra Irak'taki Haşd-i Şabi güçlerinin ikinci önemli komutanıydı. Hizbullah Tugayları'nın komutanı olan El Mühendis, yaklaşık bir yıl önce verdiği bir röportajda Kasım Süleymani'yle ilişkisi için "bir askerin komutanına olan bağlılığı gibi" demişti.
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ABD, 8 Nisan 2019'da Haşd-i Şabi'yi "terör örgütü" olarak kabul ettiğini açıklamıştı.
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Orta Doğu uzmanları, Twitter üzerinden operasyonun önemini ve olası sonuçlarını değerlendirdi.
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Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü direktörü Charles Lister, "Süleymani'nin öldürülmesinin sonuçlarını tahmin etmek zor, bu Orta Doğu'da son yılların en büyük haberi." dedi, ABD'nin yakında Suriye ve Irak'tan tamamen çekilebileceğini yazdı.