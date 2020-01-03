İran'ın derin komutanı Kasım Süleymani! ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani kimdir, stratejik önemi nedir?

Ateş püsküren İran'dan art arda açıklamalar gelirken, İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, "ABD'den acı bir intikam alacağız" diyerek savaşın fitilini ateşledi. Kasım Süleymani, İran için sıradan bir isim değil. İran'ın her köşesinde Kasım Süleymani'nin fotoğraflarını, posterlerini görmek mümkün. İran Devrim Muhafızları'nın en önemli kollarından Kudüs Gücü'nün başında yer alan Kasım Süleymani, Esed rejimine bağlı Şii grupları da eğitiyordu. Suriye'deki denklemde önemli isimlerden olan Kasım Süleymani'nin ölümü stratejik olarak da değişiklikler doğuracak. İran'ın Süleymani'nin ölümünü sindirmesi de pek olası görünmüyor. Peki, ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani kimdir, stratejik önemi nedir? İşte detaylar.