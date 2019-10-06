"İranlı Angelina Jolie" tutuklandı

İran'da Amerikalı yıldız oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için birçok kez estetik ameliyat olduğu iddia edilen ve görüntüsüyle bir anda sosyal medyada fenomen ola Sahar Tabar tutuklandı. Tasnim haber ajansı; Tabar'ın "dine hakaret", "ahlaksızlığı teşvik" ve "İran'da İslami kıyafet yönetmeliğine hakaret" ile suçlandığını bildirdi.