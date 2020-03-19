İran'da korkunç tablo! Her 10 dakikada bir kişi koronavirüsten ölüyor!
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Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs Çin’den sonra en çok İran’ı etkiledi. Bir günde yüzlerce kişinin öldüğü İran’da toplu mezarlar yapıldı. Gelen son dakika haberine göre, İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'da her 10 dakikada bir kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi corona virüsüne yakalanıyor." ifadesini kullandı.
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Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.
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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 15 güne kadar kontrol altına alınmaması halinde çok ağır kayıplar vereceklerini söyledi.
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Sağlık Bakan Yardımcısı Reisi, İran'daki tıp üniversitelerinin rektörleriyle yaptığı videokonferansta koronavirüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Reisi, şu ana kadar koronavirüsle milli mücadele seferberliği kapsamında 22 milyon 500 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini ve bunlardan 1 milyon 500 bin kişinin durumunun takip edildiğini dile getirdi.
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İranlı yetkili, "Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol altına alamazsak 2 ay daha ona karşı mücadele etmemiz gerekecek. Bu noktada çok ağır kayıplar veririz." ifadelerini kullandı.
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KADIN DOKTOR VİRÜSTEN ÖLDÜ
Başkent Tahran'da Şuhedayi Pakdeşt Hastanesi doktorlarından Şirin Ruhanirad, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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İran devlet televizyonunda Ruhanirad'ın corona virüsü tedavisi gördüğü, bir kolunda serum olduğu halde hastaları muayene ettiği görüntülerini yayınlandı.
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Ruhanirad, son röportajında, "Personel yoğun bir şekilde çalışıyor. Yerime doktor ayarlanamadı." diyerek çalışmak zorunda olduğunu söylüyor.
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İran'da covid-19'un ortaya çıkmasından bu yana 10 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti. Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
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İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1135'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 17 bin 361 olduğunu açıklamıştı.
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Şu ana kadar bu virüs nedeniyle tedavi gören 5 bin 710 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini veren Reisi, halka zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları uyarısını tekrarladı.
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Şu ana kadar bu virüs nedeniyle tedavi gören 5 bin 710 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini veren Reisi, halka zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları uyarısını tekrarladı.
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Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.