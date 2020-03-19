İran'da korkunç tablo! Her 10 dakikada bir kişi koronavirüsten ölüyor!

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs Çin’den sonra en çok İran’ı etkiledi. Bir günde yüzlerce kişinin öldüğü İran’da toplu mezarlar yapıldı. Gelen son dakika haberine göre, İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.