İran'da düşen uçakla ilgili Ukrayna'dan açıklama: Bomba veya füze isabet etmiş olabilir
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Ukrayna Havayolları'na ait uçağın İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazelerinin alınması ve kazanın detaylarının araştırılması için oluşturulan Ukraynalı heyet İran'a gitti. Ukrayna'dan "bomba veya füze olabilir" açıklaması geldi
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İran'da Ukrayna Hava Yolları'na ait düşen uçakta 176 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna'dan, kaza ile ilgili şaşırtan bir açıklama geldi.
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İran'da Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş ve mürettebat dahil 176 kişi hayatını kaybetmişti.
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Kazanın ilk belirlemelere göre motordaki teknik bir arızadan olduğu ifade edilmişti.
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BBC İran muhabiri Ali Haşim ise PS-752 sefer sayılı uçağın düşerken alev aldığı görüntüleri paylaşmış ve uçağın vurulmuş olabileceğini öne sürülmüştü.
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Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri 176 kişinin öldüğü kaza ile ilgili şoke eden bir açıklamada bulundu.
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Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri düşen uçağa bomba veya füze isabet etmiş olabileceğini açıkladı.
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Sekreter, uçağın içinde terörist bir saldırı olması ihtimalini araştırmaya hazırlandıklarını ayrıca uçağa füze olasılığını da değerlendirdiklerini belirtti.