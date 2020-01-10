İran: Ukrayna Uçağı 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldü
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İran ordusu, Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait Boeing 737 uçağının ‘kasıtsız bir şekilde’ insan hatası sonucu vurulduğunu açıkladı.
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün düşmüştü.
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Düşürülen uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı ve 11 Ukraynalı olmak üzere 167 yolcu ve 9 mürettebat görevlisi bulunuyordu.
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ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li yetkililer ise Ukrayna uçağının İran tarafından "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran'a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.
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İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.