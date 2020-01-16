İran saldırısında 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirmiş

Prosedür olarak bir patlama bölgesinde bulunan askeri personelin beyin sarsıntısı ile ilgili olarak taramadan geçirildiğini ve uygun görüldüğünde bir üst sağlık merkezine gönderildiğini aktaran Urban, “Tedbir amaçlı olarak saldırıdan sonraki günlerde bazı askerler kontrol amaçlı olarak el-Esed üssünden Almanya’daki Landstuhl Bölge Sağlık Merkezine, bazıları ise Kuveyt’teki Kamp Arifjan Tesislerine nakledildi.” dedi.