İran lideri Ali Hamaney Kasım Süleymani'nin cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadılar
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IRAK 'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani çin başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. İnkılab Meydanındaki cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.
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Törene İran lideri Ali Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı. ABD'nin geçtiğimiz gün füzeli saldırıyla öldürdüğü Kasım Süleymani'nin cenaze namazını İran'ın başkenti Tahran'da Hamaney kıldırdı. Hamaney cenaze namazı esnasında gözyaşlarını tutamadı.
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Cenaze namazını Hamaney kıldırdı
Süleymani'nin cesedi Irak'ta dolaştırıldıktan sonra dün İran'a getirildi. Cenaze namazı bu sabah başkent Tahran'da kılındı. Kasım Süleymani'nin cenaze namazını İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney kıldırdı.
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Kirman'da defnedilecek
Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a defnedilecek. Tahran'ın açıklamalarında intikam vurgusu yapıldı. Hafta sonu boyunca Irak ve İran'da Süleymani için yapılan törenlere büyük kalabalıklar katıldı.
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İNTİKAM YEMİNİ ETTİ
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansında yer alan habere göre, Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kaani, selefinin intikamını almak için yemin ettiğini belirtti. Kaani, ABD bölgeden kalıcı olarak uzaklaştırılana kadar onlarla savaşmaya devam edeceğini söyledi.
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TAHRAN'DA TÖREN DÜZENLENDİ, SÜLEYMANİ'NİN KIZI KONUŞTU
Başkent Tahran'da, öldürülen Kasım Süleymani için tören düzenlendi. Törende bir konuşma gerçekleştiren Zeinab Soleimani (Zeynep Süleymani), babasının "şehitliği"nin ABD ve İsrail'e karanlık bir gün getireceğini söyledi. Konuşmasında Trump'a yüklenen Zeynep Süleymani, "Çılgın Trump babamın ölümüyle her şeyin sona erdiğini düşünmesin" dedi.
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İran'da intikam sesleri
Saldırı birçok ülkenin tepkisini çekerken İran'dan ardı ardına tehdit açıklamaları geldi. Konuya ilişkin bir tehdit açıklaması da İran Devrim Muhafızları'ndan geldi.İran Devrim Muhafızları, ABD'yi tehdit ederek, "ABD ya askerlerini toplasın ya da tabut siparişi versin" dedi.
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Sevinçleri mateme dönüşecek
Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, sevincin mateme dönüşmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi.