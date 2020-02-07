Sünnilere İran zulmü! Camileri hüseyniyeye çevirip ezanı değiştirdiler
Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Sünnilerin yaşadığı Deyrizor’da camileri hüseyniyeye çeviriyor, ezanı kendi üsluplarında okutuyor. Söz konusu güçler, daha önce de Irak sınırındaki ilde, sivillere ait bazı evlere el koymuş, buraları Şii inancına ait ibadethane olan hüseyniyeye dönüştürmüştü.
Şimdi camileri de hüseyniyeye çeviren İran destekli teröristler, Sünnilere kendi kültürünü dayatıyor. Teröristler, Deyrizor ilinin Mayadin, Elbu Kemal ve Sıbayhan ilçelerinde önde ezanın okunma şeklini ve içeriğini değiştirdi, ardından, Mescit el-Medrese, Mescit Kebir, Mescit Rahman, Mescit Cemiyyat ve eski Pazar camisini hüseyniyeleştirdi.
Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor. Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'daki İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.