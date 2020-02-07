Sünnilere İran zulmü! Camileri hüseyniyeye çevirip ezanı değiştirdiler

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Sünnilerin yaşadığı Deyrizor’da camileri hüseyniyeye çeviriyor, ezanı kendi üsluplarında okutuyor. Söz konusu güçler, daha önce de Irak sınırındaki ilde, sivillere ait bazı evlere el koymuş, buraları Şii inancına ait ibadethane olan hüseyniyeye dönüştürmüştü.