Irak’ta kaos bitmiyor! Ölü sayısı 300'ü aştı

Irak’ta hükümet karşıtı protestolar 17. günde devam etti.
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ağdat’ta yüzbinlerce kişi kamu binaları ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı.Yollara beton barikat yerleştiren güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için gaz bombası kullandı. Gösterilerde ölü sayısı 301’e yükselirken, 15 binden fazla kişi yaralandı.
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Protestocuları dağıtmak için gaz bombası kullanan güvenlik güçleri protestocuları Tahrir Meydanı’nda tutmaya çalışıyor.
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KUVEYT KONSOLOSLUK KAPATTI
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Ülkenin en güneyindeki Basra kentinde ise dün protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmadan sonra birçok sayıda protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.
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layların ardından Kuveyt, Basra Konsolosluğu’ndaki diplomatlarını geri çektiğini duyurdu.
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uveytli el-Ray Gazetesi bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberde, Basra kentindeki istikrarsızlık nedeniyle başkonsolos ve diğer diplomatların bugün sınır kapısından ülkeye geri döneceklerini açıkladı.
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SADR’DAN İRAN YALANLAMASI
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Irak’taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın, İran ve ona yakın siyasi partilerle, Irak’ta devam eden gösterilere karşı “hükümetin yanında durma anlaşması” yaptığı iddiası yalanlandı.
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Şii politikacı Sadr adına sosyal medya hesabından açıklama yapan Salih Muhammed el-Iraki, “Mevcut hükümetin görevde kalması için İran ve (İran’a yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonu lideri) Hadi Amiri’nin Sadr ile anlaştığı haberi, yalan ve yanlıştır” ifadesini kullandı.
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Iraki, Sadr’ın önceden olduğu gibi yine halkın yanında yer aldığını belirtti.