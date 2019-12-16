Johnson zaferini yapay zekaya borçlu

İngiltere Devlet Yayın Kuruluşu BBC, genel seçimlerde sonuçların açıklandığı her bölge için, bilgisayar tarafından yazılan ayrı bir haber yayınladıklarını açıkladı. Yapay Zeka'nın İngilizce ve Galce olarak yazdığı haberler, yayımlanmadan önce bir editör tarafından kontrol edildi.