İnanılmaz olay! Düğün sürerken ayrıldılar

İngiltere'de yeni evli bir çiftin, damadın alkolü fazla kaçıran abisinin düğün sırasında geline saldırıp merdivenden aşağıya yuvarlamasından sonra ayrıldığı öğrenildi.
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Daily Mail’in haberine göre olay, geçtiğimiz temmuzda İngiltere’nin Ceredigion kentinde yaşandı. Hayatlarını birleştirmeye karar veren Steffan Wilson ve Erin Mason-George’un düğününde damadın abisi Tomos, aşırı miktarda alkol aldıktan sonra Erin’e saldırdı ve merdivenden aşağıya yuvarladı.
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Hırsını alamayan Tomos bundan sonra gelinin annesine ve kız kardeşlerine de saldırdı, damat ise kavgada abisinden yana tavır sergiledi.
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Kavgadan sonra Erin hemen polise başvurarak boşanma kararı aldı.
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Ancak evliliğin üzerinden 24 saat geçmediği için yetkililer çifti boşayamadı. Erin ise birlikteliğinin tamamen iptal edilmesinde ısrarcı.
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Gelinin babası Colin George, düğündeki kavganın Tomos’un dengesiz davrandığı ilk olay olmadığını belirterek, “Şimdi bozduğu kutlamaların sayısını bile söyleyemem. Çok fazla olay yaşanmıştı” diye konuştu.