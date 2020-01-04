Kadın çobanın 'tek dostu' kitapları

Ne desteklediler ne de yaptığım işi tasvip ettiler. Okumanın iyi bir şey olduğunu bile anlamadılar. İnsanların kendisine ait bir görüşü yok. Kitap okumayan bir insanın da kendisine ait bir beyni yoktur. Bir başkasının aklıyla gezer. Oysa okudukça insan aydınlanır ve kendisine bir şeyler katar. Ben o dağlarda koyunlarla konuşacağıma kitaplarla konuştum. Koyunlar beni çözemedi, beni anlamadı ama kitap beni anladı. Sanki içine girdim, derin yaşadım, o dünyaya girdim çıktım."