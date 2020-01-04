Kadın çobanın 'tek dostu' kitapları
"Babam erkek kardeşlerimin hepsini okuttu. Ben de diğer kardeşlerimle birlikte köydeki koyunları güttük. Abim bana her zaman şehirden kitap gönderirdi. Bir gün Almanya'ya giden Türklerin yaşadığı sıkıntıları anlatan 'Dik Bayır' isimli bir kitap gönderdi. O kitabı hiç unutmam mesela. Bende ayrı bir iz bırakmıştır. Babamın dini kitapları vardı, onları da okudum. Abimin gönderdiği kitapları annemden gizli okurdum. Sürekli 'halı, kilim dokunacak, yün yapılacak' derdi annem. Annem kitap okuduğumda sürekli 'katip mi olacaksın' diyerek kafama vururdu. Babamın diğer kardeşlerimi alıp gitmesi içimdeki en büyük yaraydı. Biz babamın mirasına sürekli servet kazandıracak, malına mal katacak, çobanlık yapacak biriydik."
"Dağlarda koyunlarla konuşacağıma kitaplarla konuştum" Demirtaş, hayatın içinden, insana mesaj veren kitapları okuduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Kitap okuduğumda 'avukat mı olacaksın?' diyorlardı. Kitap okumak insana bilgi katıyor. Şimdi avukat olamadım ama avukat annesi oldum. Bir çocuğum avukat, şu anda askerde. Kışlı yazlı dağlarda ömrüm geçti. Eskiden arabamız da yoktu, sabah ezanı ile kalkar karşı dağlara kadar gider koyunları yayardım akşama kadar. O dağlarda kitaplardan başka dostum olmadı. Çevrem beni yadırgadı.
Ne desteklediler ne de yaptığım işi tasvip ettiler. Okumanın iyi bir şey olduğunu bile anlamadılar. İnsanların kendisine ait bir görüşü yok. Kitap okumayan bir insanın da kendisine ait bir beyni yoktur. Bir başkasının aklıyla gezer. Oysa okudukça insan aydınlanır ve kendisine bir şeyler katar. Ben o dağlarda koyunlarla konuşacağıma kitaplarla konuştum. Koyunlar beni çözemedi, beni anlamadı ama kitap beni anladı. Sanki içine girdim, derin yaşadım, o dünyaya girdim çıktım."
Okuduğu kitapların hepsinin kendisini etkilediğini vurgulayan Demirtaş, "Kitabın içerisine gir, sanki oranın baş rolü sensin. O yazar seni anlatıyor. Her kitapta insanı anlatan bir yer var. Yalnız yaşamanın bir çaresi var, o da kitaplar. Yoksa ben o dağlarda kafayı yerdim. Gençlere tavsiyem, hayata bağlanmaları için eğitim almaları. Eğitimsiz insan kolu olmayan biri gibidir. Eğitim koldur, uzanır her şeyi tutar. Eğitim ekmek, su ve hava gibi şart." ifadelerini kullandı.