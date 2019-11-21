İkiyüzlülüğe isyan: Yüzündeki hazzı gördüm!

BU BİR TERBİYESİZLİK AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e kadınlar sahip çıktı. Aslı Şentürk (Ev hanımı): "Onların Meclis'teki tavırlarını bu millet biliyor. Bir kadın için kimse 'haddini bildirin, susturun' diyemez. Kadınlarımızı asla susturamayacaklar. Sevilay Kaya (Ev hanımı): CHP'li belediyenin İstanbul'u ne hale getirdiğini görüyoruz. Onların bir insana, kadına nasıl davranacaklarını bilmediğini bir kez daha gördük. Esefle kınıyorum.