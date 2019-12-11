İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı

"ARACIMIN HURDASINI GÖRDÜKÇE KAZA AKLIMA GELİYOR" Çok kötü bir kaza geçirdiğini kaydeden Ümit Pamukçu, “Şans eseri kurtuldum. Buna da şükür. Arabamın hurdasını saklıyorum. 13 bin liraya aldığım ilk arabamdı, onun için hurdasını bile saklıyorum. Bu aracımın hurdasını gördükçe kaza aklıma geliyor ve daha dikkatli araç kullanıyorum. Yeşil ışıkta bile durarak kalkıyorum. Çok korkunç bir kazaydı.” dedi.