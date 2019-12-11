İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ Uncalı'dan, üniversite yönüne ilerleyen Nurullah A., idaresindeki 34 ZB 507 plakalı otomobil, kavşak sisteminde 21 yaşındaki Ümit Pamukçu'nun yönetimindeki 07 RP 330 plakalı otomobille çarpıştı. Sabah işe giden Pamukçu'nun otomobili, çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin arka ve ön kısmı çevreye savruldu.
O ANLARI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Ümit Pamukçu ile Nurullah A.'nın kullandığı otomobillerin çarpıştığı anlar yer aldı. Kavşak sisteminde hızla çarpışan araçlardan, Pamukçu’nun otomobilinin çarpışma sonrası ikiye bölündüğü görüldü. Bölünen otomobilin parçaları yola savrulurken sürücü Pamukçu’nun araçtan çıktığı anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.
"ARABAMIN ARKASI NEREDE?" Kaza anının videosunu izlediğinde şok olduğunu kaydeden Pamukçu, “Kazadan alnımda küçük bir yara ile kurtuldum. Yanıma gelenlere ilk sorduğum soru, 'Arabamın arkası nerede' oldu. Arabamın arkasının köşede olduğunu söylediler. O anda yine bir şok yaşadım. Ama yavaş yavaş iyileşip kendime geldim.” diye konuştu.
"ARACIMIN HURDASINI GÖRDÜKÇE KAZA AKLIMA GELİYOR" Çok kötü bir kaza geçirdiğini kaydeden Ümit Pamukçu, “Şans eseri kurtuldum. Buna da şükür. Arabamın hurdasını saklıyorum. 13 bin liraya aldığım ilk arabamdı, onun için hurdasını bile saklıyorum. Bu aracımın hurdasını gördükçe kaza aklıma geliyor ve daha dikkatli araç kullanıyorum. Yeşil ışıkta bile durarak kalkıyorum. Çok korkunç bir kazaydı.” dedi.
"YİNE AYNI MARKA VE MODELDE ARAÇ ALDIM" Kazanın ardından yine aynı marka ve modelde bir araç aldığının altını çizen Pamukçu, “Bu modeli seviyorum, yine kaza yapsam yeniden bu araçtan alırım. Fırladığım koltuğu balkona aldım. Beni kurtardığı için saklıyorum. Hastaneden çıktığımda yine araç sürmeye başladım, ama daha dikkatliyim. Görüntüleri izlediğim zaman bile hala korkuyorum.” ifadesini kullandı.