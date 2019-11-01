İkisine de yeni elbise yok!

Herkesin en yeni ve en güzel kıyafetlerini giyip gideceği o özel günde Kate Middleton ve Meghan Markle, eski bir elbiseyle yetinmek zorunda kalacaklar!
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Milyonlarca kadın tarafından "stil ikonu" olarak takip edilen İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Meghan Markle ve Kate Middleton, tüm dünyanın takip edeceği o özel günde olabildiğince sade görünüp dikkat çekmemeye çalışacak.
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunlarından Prenses Beatrice ile nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi, önümüzdeki yıl evlenecekler. Gelin, dünyanın en çok takip edilen kraliyet ailelerinden birine mensup olunca bütün dünya da bu töreni izleyecek.
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Törende en az gelin kadar ilgi çekecek iki kişi daha olacak. Prens William'ın eşi Kate Middleton ile Prens Harry'nin eşi Meghan Markle. Herkes en az gelinlik kadar onların da ne giydiğini inceleyip hem beğeni hem eleştiri yağmuruna tutacak.
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Ama o gün her iki düşes de eski yani daha önce giydikleri bir kıyafeti giymek zorundalar. Çünkü bu ailede bir kural. Nedeni de gelini gölgede bırakmamak, hatta tam tersine gelinin gölgesinde kalmak.
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Kraliyet ailesi ve gelenekleri konusunda uzman bir gazeteci olan Camilla Tominey, katıldığı bir TV programında, hem Middleton'ın hem de Markle'ın düğünde daha önce giydikleri bir elbiseyi giyeceklerini bunun bir aile geleneği olduğunu söyledi.
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Tominey "Hepimizin gözü Kate ve Meghan'da olacak. Çünkü her ikisi de daha önce başka bir etkinlikte giydikleri elbiselerden birini giyecekler" dedi.
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Camilla Tominey bunun bir gelenek olup olmadığı sorusuna da "Evet. Çünkü burada amaç gelini gölgede bırakmamak. Dikkatin gelinin üzerinden kendi üzerlerine kaymasını engellemek" diye konuştu.
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Kate Middleton, Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde daha önce giydiği bir elbiseyi giymişti.
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Birçok kişi bunu Düşes'in üçüncü bebeğini yeni dünyaya getirmesine ve doğum sonrası depresyonuna bağlamıştı.
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Düşes, kendi kardeşi Pippa Middleton'ın düğününde bile çizgileri güzel fakat rengi soluk ve çok fazla göz alıcı olmayan bir kıyafet tercih etmişti.
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Bu arada tüm bu kıyafetlerin ünlü modacıların imzasını taşıdığını da ekleyelim.
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Middleton, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğününde de daha önce defalarca giydiği bir modelin farklı bir rengini giydi.