"İki nükleer güç el sıkıştı"

Keşmir sorunu ile karşı karşıya gelen Hindistan ve Pakistan askerleri Wagah sınır kapısında el sıkıştı.
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TürkMedya Dijital Haber Merkezi Takım Lideri Yaser Emre, yıllardır devam eden Wagah Sınır Kapısı törenini görüntüledi. Tören sonunda iki tarafın askerleri el sıkışarak, sınır kapılarını kapattı.
TM Dijital Haber Merkezi
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Keşmir sorunu ile bir süredir Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim iki ülke arasında “nükleer bir savaşın çıkması” ihtimalini gündeme getirirken, aynı zamanda iki ülke Wagah törenleri ile her gün saat 17.00’da karşı karşıya gelerek birbirlerine güç gösterisi düzenliyor.
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TürkMedya Dijital Haber Merkezi Takım Lideri Yaser Emre, Lahor’da bulunan Wagah Sınır Kapısı’na giderek, iki ülke arasındaki töreni görüntüledi.
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İki ülke askerlerinin karşılıklı güç gösterileri ve marşları ile başlayan tören, aynı zamanda yüzlerce seyircinin yaptığı tezahüratlarla da daha heyecanlı bir hal alıyor.
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Tören esnasında gelen seyircileri coşturmak için her iki ülke de “amigo” kullanıyor.
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Sert bakışların ve yürüyüşlerin hakim olduğu gösteri, iki ülke askerlerinin el sıkışması ile son buluyor.
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İşte Wagah Sınır Kapısı'ndaki askeri törenden kareler...