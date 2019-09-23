"İki nükleer güç el sıkıştı"

Keşmir sorunu ile bir süredir Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim iki ülke arasında “nükleer bir savaşın çıkması” ihtimalini gündeme getirirken, aynı zamanda iki ülke Wagah törenleri ile her gün saat 17.00’da karşı karşıya gelerek birbirlerine güç gösterisi düzenliyor.