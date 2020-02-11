İki isme kurultayda şok! İmamoğlu veKaftancıoğlu'nun üstünü çizdi

İstanbul 37. Olağan İl Kongresi’ne delegelerin katılımının çok düşük olduğu gözlendi. Kurultaya 677 delegeden 106 delege katılmadı. CHP delegesinin verdiği oylarla Canan Kaftancoğlu, son sıradan kurultay delegesi seçildi. Ekrem İmamoğlu 571 delegeden 494’ünün oyunu aldı ve sondan 9. sıradan kurultay delegesi oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Metin Kaya, kurultay delegesi oldu.