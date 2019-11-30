İki ilde de görüntülenmişti: UFO sanılan cisim bakın ne çıktı

11 BİN KİLOMETRE MENZİLE SAHİP Topol-M Füzesinin menzilinin yaklaşık 11 bin kilometre olduğu biliniyor. Balistik füzenin menzilinin oldukça yüksek olması testlerde de gökyüzünde bu menzili kat etmesi gerekiyor ve test sırasında füzeler atmosfer dışına çıkıyor. Bu nedenle bu tip füzeler fırlatılan bölge dışında geniş bir alanda görülebiliyor.