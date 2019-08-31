İki fırsat birden! Hem erken emeklilik hem yüksek maaş...

Erken emeklilik ve emekli maaşını artırmak milyonlarca kişinin gündemi arasında geniş bir yer tutuyor. Uzun yıllar çalıştıktan sonra prim ve yaş şartını tamamlayanlar SSK ve Bağ-Kur üzerinden emekli oluyor. SSK ve Bağ-Kur üzerinden emekli olacak olan vatandaşlar maaşlarını artırmanın yolunu ararken, prim eksiği olan vatandaşlar da borçlanmalar ile bir an önce emekli olmanın yolunu araştırıyor. Erken emeklilik için de , emekli maaşının yükselmesi için de yol askerlik ve doğum borçlanmasından geçiyor. Peki, emekli maaşı nasıl artırılır? İşte doğum ve askerlik borçlanmasının şartları ve yapılması gerekenler...