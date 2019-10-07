İhtiyaç kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeyeceğiniz taksitler
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Kredi kullanacaklar dikkat! Peş peşe açıklanan faiz indirimlerinin ardından tüketici kredileri de hayli dikkat çekmeye başladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da gerileme yaşandı. Toplu paraya ihtiyacı olanlar çekecekleri tutarların geri ödemelerini merak eder oldu. İşte çekilen kredilerin aylık ödeme tutarları...
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Tüketici kredisi çekerek mevcut borçlarını kapatmak isteyenler için faiz indirimleri fırsat oluşturdu.
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Kredi kartı borcu ya da bir başkasına olan borcu tek seferde kapatmak için tüketici kredisi kullanmak uygun hale geliyor.
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Bazı bankalarda tüketici kredisinde faiz oranı yüzde 1.18'e kadar düştü.
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İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz taksitler:
(Not: Faiz yüzde 1.18 üzerinden hesaplanmıştır.)
10 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 912 lira
Toplam ödeme: 10.944 lira
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10 bin lira kredi
18 ay vade
Aylık ödeme: 633 lira
Toplam ödeme: 11.398 lira
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10 bin lira kredi
24 ay vade
Aylık ödeme: 494 lira
Toplam ödeme: 11.865 lira
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10 bin lira kredi
36 ay vade
Aylık ödeme: 356 lira
Toplam ödeme: 12.833 lira
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10 bin lira kredi
48 ay vade
Aylık ödeme: 288 lira
Toplam ödeme: 13.848 lira
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10 bin lira kredi
60 ay vade
Aylık ödeme: 248 lira
Toplam ödeme: 14.908 lira
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15 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 1368 lira
Toplam ödeme: 16.416 lira
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15 bin lira kredi
18 ay vade
Aylık ödeme: 950 lira
Toplam ödeme: 17.099 lira
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15 bin lira kredi
24 ay vade
Aylık ödeme: 741 lira
Toplam ödeme: 17.797 lira
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15 bin lira kredi
36 ay vade
Aylık ödeme: 534 lira
Toplam ödeme: 19.250 lira
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15 bin lira kredi
48 ay vade
Aylık ödeme: 432 lira
Toplam ödeme: 20.772 lira
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15 bin lira kredi
60 ay vade
Aylık ödeme: 372 lira
Toplam ödeme: 22.363 lira
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20 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 1824 lira
Toplam ödeme: 21.888 lira
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20 bin lira kredi
18 ay vade
Aylık ödeme: 1266 lira
Toplam ödeme: 22.797 lira
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20 bin lira kredi
24 ay vade
Aylık ödeme: 988 lira
Toplam ödeme: 23.730 lira
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20 bin lira kredi
36 ay vade
Aylık ödeme: 712 lira
Toplam ödeme: 25.667 lira
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20 bin lira kredi
48 ay vade
Aylık ödeme: 577 lira
Toplam ödeme: 27.696 lira
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20 bin lira kredi
60 ay vade
Aylık ödeme: 496 lira
Toplam ödeme: 29.817 lira
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30 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 2736 lira
Toplam ödeme: 32.832 lira
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30 bin lira kredi
18 ay vade
Aylık ödeme: 1899 lira
Toplam ödeme: 34.196 lira
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30 bin lira kredi
24 ay vade
Aylık ödeme: 1483 lira
Toplam ödeme: 35.595 lira
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30 bin lira kredi
36 ay vade
Aylık ödeme: 1069 lira
Toplam ödeme: 38.500 lira
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30 bin lira kredi
48 ay vade
Aylık ödeme: 865 lira
Toplam ödeme: 41.545 lira
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30 bin lira kredi
60 ay vade
Aylık ödeme: 745 lira
Toplam ödeme: 44.726 lira
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40 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 3648 lira
Toplam ödeme: 43.776 lira
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40 bin lira kredi
18 ay vade
Aylık ödeme: 2533 lira
Toplam ödeme: 45.594 lira
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40 bin lira kredi
24 ay vade
Aylık ödeme: 1977 lira
Toplam ödeme: 47.460 lira
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40 bin lira kredi
36 ay vade
Aylık ödeme: 1425 lira
Toplam ödeme: 51.334 lira
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40 bin lira kredi
48 ay vade
Aylık ödeme: 1154 lira
Toplam ödeme: 55.393 lira
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40 bin lira kredi
60 ay vade
Aylık ödeme: 993 lira
Toplam ödeme: 59.635 lira
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50 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 4560 lira
Toplam ödeme: 54.720 lira
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50 bin lira kredi
18 ay vade
Aylık ödeme: 3166 lira
Toplam ödeme: 56.993 lira
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50 bin lira kredi
24 ay vade
Aylık ödeme: 2471 lira
Toplam ödeme: 59.326 lira
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50 bin lira kredi
36 ay vade
Aylık ödeme: 1782 lira
Toplam ödeme: 64.167 lira
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50 bin lira kredi
48 ay vade
Aylık ödeme: 1442 lira
Toplam ödeme: 69.242 lira
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50 bin lira kredi
60 ay vade
Aylık ödeme: 1242 lira
Toplam ödeme: 74.544 lira
(Hürriyet)