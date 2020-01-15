Acı tesadüf! İhbara giden sağlık ekibi şoke oldu

Silivri’de tamirat yapmak için bir iş yerinin çatısına çıkan şahıs bastığı zeminin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık personeli, kanlar içinde yerde yatan yaralının kayınpederi olduğunu görünce şok geçirdi. Sağlık personeli uzun süre gözyaşı döktü.