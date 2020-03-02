İdlib'de TSK'ya destek gösterisi: 9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık

Siviller, Esed rejimi saflarında yer alan Rusya ve İran'ı protesto ederek, Türkçe ve Arapça "9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık", "Türk müdahalesini memnuniyetle karşılıyoruz", "Çanakkale'de mezarlarımız komşu idi, İdlib'de de kanlarımız karıştı", "Biz ve Türkler; din, tarih, medeniyet ve insanlıkta kardeşiz" yazan dövizler taşıdı.