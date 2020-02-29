İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli oldu

Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer



Şehidin Modernevler Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Hüseyin ve anne Nazmiye Özer'e verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Özer çiftine hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer'in yarın düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.