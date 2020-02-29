İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli oldu
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İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 kahraman askerin acı haberi Türkiye'yi yasa boğdu.
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Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer
Şehidin Modernevler Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Hüseyin ve anne Nazmiye Özer'e verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Özer çiftine hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer'in yarın düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
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Teğmen Mustafa Bayraktar
Bayraktar'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Edibe Bayraktar ve babası Yusuf Bayraktar'ın şehir dışında olduğu, eve dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Şehit Teğmen Bayraktar, törenle toprağa verilecek.
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Piyade Uzman Çavuş Osman Ak
Şehit Ak'ın Silifke ilçesine bağlı Yeğenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy verdi.
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Uzman Onbaşı Emre Baysal
Sancaktepe’deki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin nişanlı olduğu ve 50 gün sonra düğünü olacağı öğrenildi. Şehidin acılı dayısı Umut Baysal, “Allah’ım bayrağımızı indirmesin: Yüce Mevla şehitlerimizi yüceltsin” dedi.
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Uzman Çavuş Batuhan Tank
Acı haber, Osmaniye'de oturan ailesine verildi.
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Yüzbaşı Süleyman Şahin
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.
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Uzman Onbaşı Tayfun Pekel
Şehit Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in acı haberini, Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'nde yaşayan annesi Menşure Gürdal’a, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile askeri yetkililer verdi.
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Uzman Çavuş Selman Cankara
Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın şehadet haberi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı.
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Astsubay Muharrem Öğütçü
Astsubay Muharrem Öğütçü'nün şehadet haberi, Karlıova'ya bağlı Suçatı köyünde oturan ailesine ulaştı.
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Uzman Çavuş Emin Yıldırım
Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın şehadet haberi, askeri yetkiler tarafından merkez Antakya ilçesine bağlı Akcurun Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.
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Piyade Uzman Çavuş Adem Akın
Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın şehadet haberi, Tokat merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine ulaştırıldı.
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Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz
Şehadet haberi, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi.
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Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş
Bitlis Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde ikamet eden ailesine şehit olduğu haberi verildi.
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Uzman Onbaşı Nihat Kara
Tekirdağ'ın Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki evine büyük Türk bayrağı asıldı.
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Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan
Alpaslan'ın Bağcılar'da bulunan evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
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Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan
Şehidin Adıyaman'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
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Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur
Batman'ın Sason ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.
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Astsubay Mehmet Muhammed Akay
Acı haber, Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
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Uzman Çavuş Ali Turgut
Uşak'ın Banaz ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.
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Sözleşmeli Er Birhan Er
Tekirdağ'daki ailesine acı haber ulaştı
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Piyade Teğmen Bayram Olgun
Acı haber memleketi Konya'daki ailesine verildi.
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Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya
Acı haber, Osmaniye'de oturan ailesine verildi.
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Uzman Onbaşı Recep Bekir
Tekirdağ’daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
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Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı
Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.
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Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz
Acı haber Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan baba evine ulaştı.
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Uzman Çavuş İbrahim Tüzel
Acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
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Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay
Korkmaz'ın acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.