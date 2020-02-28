İdlib şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor

Daha sonra şehit askerler ile yaralılar Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otopsisi tamamlanan şehit cenazeleri, Türk bayrağı asılı ambulans ve cenaze araçlarıyla memleketlerine uğurlandı.