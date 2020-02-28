İdlib şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor

Suriye'nin İdlib kentinde dün Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan askerlerin cenazeleri, Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderiliyor.
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Rejimin İdlib kırsalına dün gerçekleştirdiği hava saldırısında 33 asker şehit olurken, 32 asker yaralandı
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Yaralı askerler helikopterlerle önce Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki hastanelere getirildi.
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Daha sonra şehit askerler ile yaralılar Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otopsisi tamamlanan şehit cenazeleri, Türk bayrağı asılı ambulans ve cenaze araçlarıyla memleketlerine uğurlandı.