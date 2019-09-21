İddialara yanıt verdi... Reynmen, Cem Yılmaz ile akraba mı oluyor?
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Ünlü fenomen Reynmen, şöhretle tanıştığı ilk günlerde Cem Yılmaz ile akraba olduğunu iddia etmişti. Sevgilisi Defne Samyeli ve arkadaşları Ozan Güven ile Necip Memili ile birlikte bir mekan çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz, iddialara yanıt verdi.
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Reynmen geçen salı gecesi sevgilisi ile görüntülenince olay çıkarmış, ortalığı birbirine katıp muhabirlere saldırmıştı.
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Cem Yılmaz, önceki akşam sevgilisi Defne Samyeli ve yakın arkadaşları Ozan Güven ve Necip Memili ile Etiler Da Mario’daydı.
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Çıkışta, haberciler “Yeğeniniz, meslektaşlarımızı tokatlayıp darbetti” diye hatırlatınca bozuldu.
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'O KİM YEĞENİM Mİ?'
“O kim yeğenim mi? O da nereden çıktı. Arkadaşlara geçmiş olsun” yanıtını verdi.