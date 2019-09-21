İddialara yanıt verdi... Reynmen, Cem Yılmaz ile akraba mı oluyor?

Ünlü fenomen Reynmen, şöhretle tanıştığı ilk günlerde Cem Yılmaz ile akraba olduğunu iddia etmişti. Sevgilisi Defne Samyeli ve arkadaşları Ozan Güven ile Necip Memili ile birlikte bir mekan çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz, iddialara yanıt verdi.