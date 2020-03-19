İbrahim Tatlıses'e büyük şok! Milyonlarca lira dolandırıldı

İbrahim Tatlıses hayatının şokunu yaşadı! Özel hayatı ve çocukları ile yakından takip edilen ünlü türkücü iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı. Özlem P. ve Fulya T., Tatlıses Grup Şirketleri'nde muhasebe görevlisi olarak çalışıyorlardı. Geçtiğimiz günlerde bağımsız bir denetim şirketi, "Şirket Denetleme Raporu" hazırladı. Rapora göre, Özlem P. ve Fulya T.'nin şirket kaynaklarını suiistimal ettiği, maddi menfaat elde etmek amacıyla görevinden doğan hak ve yetkileri kötüye kullandığı tespit edildi. İki kadın çalışanın milyonluk vurgununun ortaya çıkması sonrası İbrahim Tatlıses'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İbrahim Tatlıses bakın ne kadar dolandırıldı...