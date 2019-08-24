Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Hülya Avşar'ın, 1997 yılında evlendiği ve 2005 yılında yollarını ayırdığı Kaya Çilingiroğlu'ndan dünyaya getirdiği 21 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu, şu sıralar annesinden daha çok konuşuluyor.