Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!
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Hülya Avşar'ın, 1997 yılında evlendiği ve 2005 yılında yollarını ayırdığı Kaya Çilingiroğlu'ndan dünyaya getirdiği 21 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu, şu sıralar annesinden daha çok konuşuluyor.
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Genç isim, son olarak arkadaşlarıyla yaptığı tatil esnasında görüntülenerek gündeme geldi.
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Ünlü sanatçı Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Dalyan'daydı. Mekana bir kız arkadaşıyla giden Zehra, uzun süre güneşlendikten sonra sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bıraktı.
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Zehra Çilingiroğlu'nun uzun bir süredir zayıflamak için spor yaptığı bilinirken, kilolarının tamamını veremediği de dikkatlerden kaçmadı.