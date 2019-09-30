Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı! Derin yırtmaçlı eteğiyle
1 / 8
Tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı. Sevenlerinin yoğun ilgisi üzerine Avşar maçı uzattı.
2 / 8
Hülya Avşar, Bursa'da 20-29 Eylül tarihlerinde adına düzenlenen Hülya Avşar Cup Senior Tenis Turnuvası'na katıldı.
3 / 8
Podyum Tenis Kulübü ev sahipliğinde Podyum Park’ta gerçekleşen ve 9 gün süren turnuvanın final maçlarının ardından korta çıkan Avşar, partneri Korhan Akın ile çiftler kategorisinde Tamer Haytoğlu- Muazzez Demirci ikilisine karşı mücadele etti.
4 / 8
Tek set üzerinden planlanan gösteri maçı, Bursalıların Hülya Avşar’a yoğun ilgisi nedeniyle bir set daha uzatıldı.
5 / 8
Tenisteki hünerlerini sergileyen Avşar, eğlenceli ve sempatik tavırlarıyla da izleyenlerin keyifli bir gün geçirmesini sağladı.
6 / 8
Seyircilerle de diyalog kuran Hülya Avşar, daha sonra turnuvada şampiyon olan isimlere ödüllerini takdim ederken, aynı zamanda hayranların fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.
7 / 8
Yurt çapında 19 yıldır devam eden tenis turnuvasından elde edilen gelir, başarılı ve maddi durumu yetersiz 30 lise ve üniversite öğrencisine burs olarak veriliyor.