Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu yeniden evlenecek mi?
Şarkıcı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra'nın doğum günü için önceki gün bir araya geldi.
Doğum günü kutlaması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, kızının yeni imajı ile ilgili soruya
"Ben onu her haliyle beğeniyorum" açıklamasını yaptı. Stylinginiz var mı sorusuna ise Avşar "Abartılı kıyafetlere ihtiyacım yok. Kendi kendime yeterim" cevabını verdi.
Hasta olduğu için muhabirlerden izin isteyen Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve eski kayınvalidesi Gülümser Hanım ile arabasına bindi.
Yeni proje müjdesini veren Avşar bir ay sonra projeyi açıklayacağını söyledi.
Bir muhabirin "Kaya Bey ile yeniden nikah masasına mı oturacaksınız?" sorusuna ise
kayınvalide Gülümser Hanım, "Onun için yazı bekleyin" diyerek cevap verdi.
Daha fazla soru almak istemeyen Avşar eski eşi ve eski kayınvalidesi ile arabasıyla geceden ayrıldı.