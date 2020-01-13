Zehra Çilingiroğlu yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce saçlarını kısa kestiren Çilingiroğlu bu kez de saç rengiyle çok konuşuldu.
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, saçlarını bakır renge boyattı. Çilingiroğlu'nun imajı takipçilerini ikiye böldü.
Son dönemin çok konuşulan isimlerinden olan, anne ve babasının ününden nasibini alan Zehra Çilingiroğlu, basının ve sosyal medyanın yakın markajında.
Özel hayatı ve attığı her adım haberlere konu olan Zehra Çilingiroğlu, siyah saçlarını bakır renge boyatarak imaj değiştirdi.
Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Çilingiroğlu'nun bu değişikliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Yeni tarzı çok konuşulan 22 yaşındaki Çilingiroğlu'nun yaptığı değişikliği bazı takipçileri beğenirken bazıları ise bu tarzı Zehra Çilingiroğlu'na yakıştıramadığını dile getirdi.
Bir arkadaşının düğününe katılan ve güzelliği ile bakanın dönüp bir daha baktığı Zehra Çilingiroğlu'na sosyal medyadan övgüler yağmıştı
Ancak bir kısım takipçi ise Çilingiroğlu'nun estetik yaptırdığını iddia etmişti.
Yorumları okuyan Zehra Çilingiroğlu, yakınlarına şöyle açıkladı: "Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız."