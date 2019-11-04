Hülya Avşar: Can'ın cevabı hoşuma gitti
Hülya Avşar, önceki akşam kızı Zehra Çilingiroğlu ile Arnavutköy Balıkçısı’nda yemekteydi.
Hülya Avşar, önceki akşam kızı Zehra Çilingiroğlu ile Arnavutköy Balıkçısı’nda yemekteydi.
Ünlü sanatçıya çıkışta oyuncu Can Yaman hakkındaki sözleri soruldu.
“Can Yaman yakışıklı ama şu anda ilk olarak oyunculuğu değil de yakışıklılığı geliyor aklıma” sözleriyle gündeme gelen Avşar, “Ben Can’ın oyunculuğuyla ilgili bir şey söylemedim.
Yakışıklılığı oyunculuğunun önüne geçti. Çünkü zamanında aynı sorunları ben de yaşadım” dedi.
Avşar, Can Yaman’ın “Hülya Avşar’a saygı duyuyorum, o ne diyorsa doğrudur” yanıtı hakkında da şöyle konuştu: “Cevabı çok güzeldi, hoşuma gitti. Aferin, akıllı çocuk!”