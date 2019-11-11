Hong Kong polisi protestolarda gerçek mermi kullandı

Gösterilerin sürdüğü Hong Kong'un birçok bölgesinde ana caddelerin ulaşıma kapandığı, bölgedeki metroları yöneten Hong Kong MTR'nin doğu demir yolu hattındaki raylara fırlatılan nesnelerden dolayı seferlere ara verdiği ve göstericilerin Hong Kong'un Kwai Fong bölgesinde bir treni ateşe verdiği için ulaşımda aksaklıklar olduğu kaydedildi.