40 yıldır söğüt dallarını sepete dönüştürüyor

"Tandır ekmeği pişirenler için, karakovan balı için sepet örüyorum. Sipariş üzerine kim ne isterse onu yaparak gönderiyoruz. Bu sepetler çok sağlıklı, poşet gibi değil. Meyve, içinde 10 gün kalsa bozulmaz. Buzdolabına gerek kalmıyor. Evin içinde bir ihtiyaç gibidir. İçine her şey konabilir. El yapımı olduğu için süs eşyası olarak da kullanılıyor. Sepetleri sipariş üzerine Türkiye'nin birçok yerine de gönderiyorum. Evimin bir bölümünde sepetleri yapıyorum. Ölürsem bu mesleği sürdürecek kimse yok. Bu mesleğin sürdürülmesini istiyorum."