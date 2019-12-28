Ülke ayağa kalktı! Hindistan'dan Müslümanlara saldırı: Çok sayıda ölü

HİNDİSTAN DÜNYADA EN ÇOK MÜSLÜMAN BULUNAN İKİNCİ ÜLKE Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.