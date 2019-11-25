Kast sisteminden isyan edip Budist oldular

Görev ve sorumlukların bu şekilde farklılaşmasının, zaman içerisinde farklı kastlarla özdeşleştirilen ‘saflık’ ve ‘kirlilik’ nosyonlarının ortaya çıkmasına yol açtığı düşünülmektedir. Buna göre, hiyerarşinin en tepesinde yer alanlar en saf olanlar ve bunun doğal bir sonucu olarak da Dalitler saflıktan en uzak, en kirli olanlardır.