Herkesin ilgi odağı oldu... Dev kurbanlık boğa için 30 bin lira istiyor
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Kurban Bayramına sayılı günler kala Tekirdağ’da kurbanlıklar kendini göstermeye başladı. Süleymanpaşa İlçesinde kurulan kurban satış pazarının gözdesi 1 buçuk tonluk Süleymanpaşa adlı kurbanlık boğa ilgi odağı oldu.
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Kurbanlık Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar pazarlardaki yerlerini almaya başladı.
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karadeniz Mahallesinde açılan Kurbanlık Hayvan Satış pazarında yoğunluklar oluşmaya başladı.
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Pazar alanına getirilen kurbanlıklardan Süleymanpaşa adlı dev kurbanlık boğa pazarın en gözdesi olma konusunda tüm ilgiyi üzerine çekmiş durumda. Görünümüyle hayretlere düşüren boğa için sahibi 30 bin TL istiyor.
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Boğanın sahibi Kasap Tamer Ülkü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Boğamızı 2 buçuk senedir besliyoruz.
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Pazara getirdik hayırlı kısmetlerini arıyoruz. Canlı kilosu bir buçuk ton. En iyisi bu canlı ağırlık olarak en iyisi bu. Satışlarımız devam ediyor.
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Bunun adı Süleymanpaşa Yonca otuyla besledik. Gözümüz gibi baktık ona. Pazarın gözdesi bu Süleymanpaşa’mız” dedi.