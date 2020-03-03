Herkes kaçakçı oldu lastik bot fiyatları zirve yaptı 2 bin 500 dolardı 5 bin dolar oldu

'Elimizde ürün kalmadı' Bölgedeki başka bir esnaf da kendilerine gelenlerin genelde Afganistan ve Irak uyruklu olduğunu belirterek, “Bundan birkaç gün öncesine kadar satışlarımız normaldi. Sınır kapılarının açılmasının ardından sabahın erken saatlerinde gelmeye başlıyorlar. Biz de bu ürünleri genelde ithal ediyoruz. Elimizde bu yüzden çok fazla ürün yok. Biz de yeniden ithalat yapmak için temaslarımızı sıklaştırdık” dedi.