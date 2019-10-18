Hercai'nin Reyyan'ı, estetiksiz haliyle sosyal medyada olay oldu!
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ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in son hali, sosyal medyada alay konusu oldu.
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Ebru Şahin, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de seyirciyi büyülüyor.
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stanbullu Gelin dizisinde, nikahtan kaçan Burcu karakteriyle de büyük sükse yakalayan Şahin, birçok projeyle karşımıza çıktı.
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Yasak Elma ve Savaşçı gibi büyük projelerde yer alan güzel oyuncu, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuştu.
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En son rol aldığı Hercai dizisiyle sarsılmaz bir üne kavuşan 27 yaşındaki oyuncunun, estetik güzeli olduğunu iddia edenler de vardı tabi.
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Kimiyse Ebru Şahin'in doğal bir güzelliği olduğunu, yürek ısıtan masumiyetinin de doğallığından kaynaklandığını söylüyordu.
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Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir fotoğraf, ''Ebru Şahin estetikli mi?'' sorusunu yeniden gündeme getirdi. Şahin'in eski ve yeni görüntülerinin yan yana konulduğu paylaşıma, kısa sürede yorum yağdı. Fotoğrafa, ''Bu da mı estetikli?'', ''Gerçek güzeller nerede?'', ''Gerçekten evrim'' ve ''Ay sende mi çakmaydın!'' gibi bir yığın yorum yapıldı.
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Peki, siz Ebru Şahin'in estetikli olduğu iddia edilen fotoğrafı hakkında ne düşünüyorsunuz?