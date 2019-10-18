Hercai'nin Reyyan'ı, estetiksiz haliyle sosyal medyada olay oldu!

Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir fotoğraf, ''Ebru Şahin estetikli mi?'' sorusunu yeniden gündeme getirdi. Şahin'in eski ve yeni görüntülerinin yan yana konulduğu paylaşıma, kısa sürede yorum yağdı. Fotoğrafa, ''Bu da mı estetikli?'', ''Gerçek güzeller nerede?'', ''Gerçekten evrim'' ve ''Ay sende mi çakmaydın!'' gibi bir yığın yorum yapıldı.