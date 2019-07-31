Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu DÜZCE °C, 31°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu SİNOP °C, 29°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu BAYBURT °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu