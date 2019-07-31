Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Bugün ve bu hafta sonu dışarıda plan yapanlar için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yayımlanan raporlara göre, bugün Giresun, Ordu ve Trabzon çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise hafta sonuna kadar hissedilir derecede artması ve yağmur yağışlarının da birçok ilimizde etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte Meteoroloji'ye ait son raporlara göre saatlik ve günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji bugün ve haftasonu için son dakika hava durumu raporlarını yayımladı. Meteoloroji'ye ait verilere göre bugün bazı illerimizde sağanak yağış şeklinde yapmur beklenirken, Cuma günü itibariyle yurdun birçok bölgesinde yüksek sıcaklık ve sağanak yağmur yağışı bekleniyor. Peki, bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 31 TEMMUZ Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus bekleniyor. BALIKESİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık BURSA °C, 33°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu EGE Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 32°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 36°C
AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C Az bulutlu ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Az bulutlu ISPARTA °C, 32°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 35°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu SİVAS °C, 33°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu DÜZCE °C, 31°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu SİNOP °C, 29°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu BAYBURT °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 32°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu KARS °C, 31°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu MALATYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 31°C Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık