Sıla bebek mi bekliyor! Hazer Amani ilk kez konuştu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucuları, Sıla Gençoğlu'nun hamile olduğunu iddia etti. Hatta yaşı daha fazla ilerlemeden anne olmak isteyen 39 yaşındaki Sıla'nın bu şansı kaçırmamak için evlilik kararı aldığı söylenmişti.