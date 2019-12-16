Güzellik uğruna hayatı karardı! Dokuları çürümeye başladı, alt dudağı düştü!

DUDAĞI DÜŞTÜ Estetik operasyonunu yapan doktor E.D.'nin de kendisini hiç bilgilendirmediğini kaydeden Uzunoğlu, "Görüşmeye gittiğim E.D'ye 'Damarlarım tıkanmış, doku ölümü başlamış' dedim. O da 'Cerrahi komplikasyon binde bir olabilecek ihtimal' dedi. Daha sonra da 'Hiperbolik oksijen tedavisi alacaksınız' dediler. 'Acilen hiperoksa gidin' dediler. Bu tedavi de bir hafta sürdü, o tedavinin sonunda 'PRP (kişinin kendi kanından hazırlanan ve tıbbın birçok alanında iyileşmeyi uyarmak ve düzenlemek için kullanılan bir yöntem) yapacağız' dedi.