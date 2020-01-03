85 yaşında kimlik sahibi oldu!

Küçükken ailesi ölmüş Annesinin 85 yıl sonra kimlik sahibi olduğunu ifade eden Cemile Dağdal’ın oğlu Dursun Erzincanlı ise, “Annemin kimliği çıktığı için şu anda çok mutluyum. Çok uğraştım ancak çıkaramadım. Kimliği sonunda çıktığı için çok mutluyum. Hastaneye gittik tabi kimliği olmadığı için bakmadılar. Geri getirdim sonra rahatsızlanınca bir daha götürdüm. Bu benim annem ama kimliği yok dedi. Küçükken ailesi ölmüş, annesi babası ölmüş.