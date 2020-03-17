Hayat kurtaran mehter başı! Havada yakaladı

Bunalıma giren seyyar satıcı, "Ben mahvoldum. Ekmek teknem gitti. Ben öldüm" diyerek kendisini demir korkulukların üzerinden boşlağa bıraktı. Bu sırada demir korkulukların yanına kadar gelmeyi başaran 1,98 boyundaki Şaban Gülşen, bir anda hamle yapıp düşmek üzere olan genci havada yakaladı.