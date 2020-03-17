Hayat kurtaran mehter başı! Havada yakaladı
Bursa’da seyyar arabasını zabıtalara kaptıran seyyar satıcı 'bat-çık’ın demir korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi. Görevden döndükleri otobüsün içinden intihar etmek isteyen genci fark eden Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin mehter ekibi, otobüsü durdurup müdahale etti. İkna olmayıp kendini boşluğa bırakan genci 1,98’lik mehteran başı havada yakalayıp düşmesine izin vermedi.
Kortulukların üzerinden yol tarafına geçen genci, o sırada bir otobüsle Hamitler Mahallesi’ndeki açılış töreninden dönen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mehter Takımı üyeleri gördü. Şahsın atlamak üzere olduğunu farkeden mehter başı Şaban Gülşen otobüsü durdurup arkadaşlarıyla birlikte intihar etmek üzere olan gencin yanına gitti.
Yaşadığı olayı anlatan 4 çocuk babası 1,98’lik Şaban Gülşen, "Hamidler’de açılıştan gelirken yolda gördük. Biz otobüsteydik. Arkadaş bağırdı. Kardeş, ne yapıyorsun Dedi. Baktım adamın suratı kötü görünüyor, aç kapıyı dedim. Ayaktaydı, yürümeye başladı. Ben yaklaştım, ben öldüm, yaşamak istemiyorum, ne olur beni bırakın dedi.
Derken kendini saldı. Boy farkıyla sağ omzunu havada yakaladım. Ayaklarını saldı, bırak beni diye bağırdı. Diğer mehter arkadaşlar da demirlerin arasından tuttu. Çektik içeriye. Seyyar satıcıymış, Santral Garaj’ın orada. Hikayesini bilmiyoruz, sonra zaten polis arkadaşlar karakola götürdü" diye konuştu.