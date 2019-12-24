Havalimanında şüphe üzerine durduruldular! Gerçek hastanede ortaya çıktı!

'3 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKARDILAR' Hastanede yapılan tespit sonrasında şahıslar vücut boşluklarında, midelerinde ve bağırsaklarında her biri ortalama 10 gram ağırlığında olmak üzere kapsül halindeki marok esrar (Fas esrarı) olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeleri doğal yollardan çıkarmaya başladı.