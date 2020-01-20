Havalimanında olay çıkarmıştı! Aleyna Tilki hakkında soruşturma başlatıldı

Uyarısı sonrası Tilki’nin kendisine dönerek küfür ettiğini ve “Seni buradan aldırırım” diye tehdit ettiğini belirten A., Tilki’den şikayetçi oldu. Tilki, A.’nın polis çağırılmasını istemesine rağmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı iddia edildi.