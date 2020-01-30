Havada panik! Murat Boz'un annesi uçakta kalp spazmı geçirdi
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Murat Boz, geçtiğimiz hafta konser vermek için Amsterdam'a gitmişti. Boz'a annesi Nedret Boz ve abisi Ali Boz da eşlik etti.
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Murat Boz’un annesi Nedret Boz, Hollanda'dan İstanbul'a dönerken uçakta kalp spazmı geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan anne Boz’un sağlık durumun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ali Boz, annesinin sağlık durumunu canlı yayında anlattı:
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“TEDİRGİN OLDUK”
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"Havada olduğumuz için yapacak bir şey de yoktu. Bayağı bir tedirgin olduk. Direkt hastaneye gittik. Tetkikler yapıldı. Bir de gribal enfeksiyon vardı.
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3,5 saatlik yolun yorgunluğu ile birleşince böyle bir sıkıntı yaşadık. Şuan çok şükür hiçbir şeyi yok."