Meteoroloji'den soğuk hava ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Aralık hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi’nde gün içerisinde yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan poyrazın şiddetinin de 50 kilometreye kadar çıkması tahmin ediliyor. Peki, hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul’a kar yağacak mı? İşte, 3 Aralık hava durumu Meteoroloji raporunun merak edilen detayları…