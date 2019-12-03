Meteoroloji'den soğuk hava ve sağanak uyarısı
Hava durumu 3 Aralık raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi’nde rüzgarın kuzey yönlerden şiddetli esmesi beklenirken gün içerisinde İstanbul’da yağmurun çevre illerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, yağmur ve kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar yağacak mı? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 3 Aralık hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Aralık hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi’nde gün içerisinde yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan poyrazın şiddetinin de 50 kilometreye kadar çıkması tahmin ediliyor. Peki, hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul’a kar yağacak mı? İşte, 3 Aralık hava durumu Meteoroloji raporunun merak edilen detayları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.