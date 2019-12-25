Hava durumu 25 Aralık: Kar kapıya dayandı! Meteoroloji uyardı
Hava durumu 25 Aralık Çarşamba günü raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinde şiddetli rüzgar ve fırtına gün boyu etkili olurken birçok bölgede şiddetli yağış görülecek. Öte yandan kar yağışlı hava Marmara Bölgesi’nin sınırlarına kadar ulaştı. Gün içerisinde Bolu ve Bilecik çevrelerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 25 Aralık hava durumu raporu…
Kar yağışlı hava Marmara Bölgesi sınırlarına kadar ulaştı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde düşerken yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Batı bölgelere doğru ilerleyen kar yağışlı havanın gün içerisinde Bolu ve Bilecik çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Öte yandan yurdun doğu kesimlerinde fırtına ve şiddetli rüzgar etkili olurken güzey kesimlerde ise şiddetli yağmur gün boyu etkisini sürdürecek. Peki, bugün yani 25 Aralık hava durumu nasıl? İşte, detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Akdeniz, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak yağışlı olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA Çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale dışında kalan bölgelerin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 10°C Çok bulutlu İSTANBUL °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE Çok bulutlu, bölgenin İzmir dışında kalan kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu DENİZLİ °C, 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı İZMİR °C, 13°C Çok bulutlu MUĞLA °C, 11°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m²) yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana'nın yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. ADANA °C, 14°C Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 15°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 9°C Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 7°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu KONYA °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu SİVAS °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu KONYA °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu SİVAS °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat Çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. ARTVİN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu TOKAT °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Ağrı, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor. ERZURUM °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar ve karla karışık yağmurlu KARS °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu VAN °C, 6°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 10°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. SİİRT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ŞANLIURFA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı