Hava durumu 25 Aralık: Kar kapıya dayandı! Meteoroloji uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 10°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. SİİRT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ŞANLIURFA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı